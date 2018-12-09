Vali Ustaoğlu, Vatandaşlara Çağrıda Bulundu

Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, vatandaşları Yemen
için başlatılan kampanyaya destek olmaya davet etti.
Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen nüfusunun yüzde 75'inin acil insani yardıma muhtaç olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler
kaynaklarına göre her 10 dakikada bir çocuğun yaşamını yitirdiği Yemen'de insanların kolera salgını ile de mücadele ettiğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı
ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) tarafından Yemen'de yaşanan drama karşı kampanya başlatıldığını bildiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Trabzon Valiliği
olarak bu önemli kampanyaya destek veriyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Yemen'e yardımcı olmaya davet ediyorum. Yemen yazıp 10 lira karşılığında 1866'ya göndererek, www.afad.gov.tr web sayfasından ya da bankalardaki bağış ekranlarında AFAD Yemen hesaplarını seçerek dilediğiniz tutarlarda bağış yapabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Trabzon,Yemen
09 Aralık 2018 Pazar 20:25