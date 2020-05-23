Vali uyardı: "Yeni vaka görüldü,bayram için gelenler 14 gün evden çıkmayalım"

Elazığ'da 20 gün sonra yeni korona virüs vakası görülmesi üzerine açıklama yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım,"İlimizde uzun bir aradan sonra dışarıdan gelen birisi kaynaklı yeniden vaka görüldü.

Vali uyardı:
23.05.2020 23:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:14
Elazığ'da 20 gün sonra yeni korona virüs vakası görülmesi üzerine açıklama yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım,"İlimizde uzun bir aradan sonra dışarıdan gelen birisi kaynaklı yeniden vaka görüldü. İl dışından bayram için gelenler,lütfen 14 gün evden çıkmayalım"diyerek uyardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 ile mücadele kapsamında her türlü tedbir alınmasıyla kısa sürede önemli başarı elde edildi. 20 gündür yeni vaka görülmeyen kentte, Ramazan Bayramı nedeniyle şehre gelen 2 kişide pozitif vaka çıktı, merkeze bağlı Sürsürü ve Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 2 apartman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karantinaya alındı.

"14 gün evden çıkmayalım"

Vali Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada, "İlimizde uzun bir aradan sonra dışarıdan gelen birisi kaynaklı yeniden vaka görüldü. İl dışından bayram için gelenler, lütfen 14 gün evden çıkmayalım, sağlığımızı tehlikeye atmayalım ve il olarak yakaladığımız başarıyı gölgelemeyelim.Şehrimizi bir daha böyle sessiz bırakmayalım.Anne babamızı, eşimizi, evlatlarımızı, akrabalarımızı, yakınlarımızı seviyorsak lütfen uzaktan bayramlaşalım. Bayram, sevinçleri paylaşmaktır, tedbirsiz davranıp sevdiklerimizi üzmek değildir.Lütfen azami tedbirli olalım" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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