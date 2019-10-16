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Vali Varol 10 köyde vatandaşlarla buluştu

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, il merkezine bağlı 10 köyde incelemelerde bulunarak buluştuğu vatandaşların sorunlarını dinledi.

16.10.2019 21:02Vali Varol 10 köyde vatandaşlarla buluştu
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, il merkezine bağlı 10 köyde incelemelerde bulunarak buluştuğu vatandaşların sorunlarını dinledi.

Dadı, Karaköprü, Aksalur, Büyük Kızılca, Akyazı, Eliktekke, Musaköy, Tuzsuz, Kutuköy ve Gözlek köylerini ziyaret ederek muhtarlarla köylerine yönelik hizmetler konusunda görüşüp ihtiyaçlarını dinleyen Vali Varol, yakından ilgilendiği vatandaşların ilettikleri sorun ile taleplerinin imkanlar kapsamında çözümü için beraberindeki görevlilere talimatlar verdi.

Vatandaşların yakın ilgisi dolayısıyla teşekkür ettikleri Varol'un ziyaretlerine İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar da katıldı. - AMASYA

Karaköprü, Aksalur, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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