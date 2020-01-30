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Vali Varol'a Amasyaspor forması

Amasyaspor 1968 Fk yöneticileri ziyaret ettikleri Amasya Valisi Dr. Osman Varol'a forma hediye etti.

30.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:08Vali Varol'a Amasyaspor forması
Amasyaspor 1968 Fk yöneticileri ziyaret ettikleri Amasya Valisi Dr. Osman Varol'a forma hediye etti.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya 1. Amatör Küme'de mücadele eden Amasyaspor 1968 Fk Başkanı Metin Genç, yöneticiler ve futbolcuları kabul etti. Vali Varol, Başkan Genç ve futbolcularla sohbet etti, takım hakkında bilgiler aldı ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeşil-beyazlı kulübün hedeflerine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Metin Genç, oynanan müsabakalar ve çalışmaları konusunda bilgi vererek kulübün formasını hediye ettiği Vali Varol'a desteğinden dolayı teşekkür etti. - AMASYA

Metin Genç, Amasya, Genç, Spor

Kaynak: İHA

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