Vali Varol'a derneklerden ziyaret

Vali Osman Varol, sivil toplum kuruluşlarının ve engelli derneklerinin yöneticilerini makamında kabul etti.

Varol, Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi Başkanı Emine Hicin Arslan, Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Musa Demiryarar, Kızılay Derneği Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak ile Başkan Yardımcısı Osman Akbaş ve AKTAV Genel Sekreteri Fahrettin Kayalar'la bir araya geldi.

Konuklarından çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Varol, fikir alış verişinde bulundu.

Kaynak: AA