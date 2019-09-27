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Vali Varol'a Kosava'dan ziyaret

Kosova İslam Birliği Başkan Yardımcısı Reshat Mexhiti ve Prizren Müftüsü Besim Berisha, Amasya Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.

27.09.2019 15:48Vali Varol'a Kosava'dan ziyaret
Kosova İslam Birliği Başkan Yardımcısı Reshat Mexhiti ve Prizren Müftüsü Besim Berisha, Amasya Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.
Vali Varol, başkan yardımcısı Mexhiti, Müftü Berisha ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek bir süre sohbet etti.
Ziyarette iki ülke arasındaki din hizmetleri ve eğitim faaliyetleriyle ilgi fikir alışverişinde bulunuldu.
Varol, konuklarına Amasya'da görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Ziyarete Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu da katıldı.

İslam Birliği, Prizren, Kosova, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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