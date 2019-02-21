Vali Varol'a Ziyaretler

Vakıfbank Samsun
Bölge Müdürü Canan Demir
ve banka çalışanları Amasya
Valisi Osman Varol'u makamında ziyaret etti.
Vali Varol, Vakıfbank'ın finans ve ekonomi sistemine yaptığı katkılara değinerek, ilerleyen dönemlerde kamu ve özel sektör ile yapılacak işbirliğinin kentin kalkınmasına büyük fayda sağlayacağını söyledi.
Bölge Müdürü Demir de Vali Varol'a nezaketinden dolayı teşekkür ederek Amasya'nın faydasına olacak iş ve icraatların destekçisi olacaklarını ifade etti.
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Kaynak: AA