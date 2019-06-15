15.06.2019 13:32
Haberler»Güncel » Haber

Vali Varol, birinci olan asker kızının babasıyla görüştü

Vali Varol, birinci olan asker kızının babasıyla görüştü

Amasya'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmada, babası Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan Nisanur Turgut birinci oldu.

Amasya'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmada, babası Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan Nisanur Turgut birinci oldu.
Amasya Valisi Osman Varol, Saraydüzü Kışla Binası'nda düzenlenen törende, "Şanlı Türk Jandarması" başlıklı şiiriyle okullar arasında düzenlenen yarışmada birinci olan Nisanur Turgut'u tebrik ederek, telefonla babası Kıdemli Başçavuş Hasan Turgut'u aradı.
Turgut'u kızının başarısından dolayı kutlayan Varol, bölgenin istikrarı için sınır hattında ve yurt dışında görev yapan güvenlik güçlerinin yakınlarının kendilerine emanet olduğunu vurguladı.
Program, Vali Varol'un dereceye giren öğrencilere hediye vermesiyle son buldu.
Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile protokol üyeleri katıldı.
Kaynak: AA
Hasan Turgut, Fırat, Jandarma, Amasya, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:06 Neden Gökyüzüne Çıplak Gözle Bakıldığında Gezegenleri Görmeyiz?
15:06 Akıllı Telefon Kameralarındaki 'Quad Bayer Filtresi' Nedir?
15:06 Kurum, BM Genel Sekreter Yardımcısı Tripati ile görüştü
15:05 Villarreal 2019-20 New Kit
15:05 2019-20 Season Memberships On Sale Now
15:05 Santi Cazorla's Best Moments Of 2019-20
15:05 PEP GUARDIOLA JUDGES FREESTYLE BATTLE World Tour Grand Finale