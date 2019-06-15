Vali Varol, birinci olan asker kızının babasıyla görüştü

Amasya
'da, Jandarma
Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmada, babası Fırat
Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan Nisanur Turgut birinci oldu.
Amasya Valisi Osman Varol, Saraydüzü
Kışla Binası'nda düzenlenen törende, "Şanlı Türk Jandarması" başlıklı şiiriyle okullar arasında düzenlenen yarışmada birinci olan Nisanur Turgut'u tebrik ederek, telefonla babası Kıdemli Başçavuş Hasan Turgut
'u aradı.
Turgut'u kızının başarısından dolayı kutlayan Varol, bölgenin istikrarı için sınır hattında ve yurt dışında görev yapan güvenlik güçlerinin yakınlarının kendilerine emanet olduğunu vurguladı.
Program, Vali Varol'un dereceye giren öğrencilere hediye vermesiyle son buldu.
Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız
ile protokol üyeleri katıldı.