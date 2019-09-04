Haberler» Güncel» Haber

Vali Varol'dan Badal Tüneli'nde inceleme

Amasya Valisi Osman Varol, Gümüşhacıköy ilçesinde yapımı devam eden Badal Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

04.09.2019 17:08 Vali Varol'dan Badal Tüneli'nde inceleme
Amasya Valisi Osman Varol, Gümüşhacıköy ilçesinde yapımı devam eden Badal Tüneli'nde incelemelerde bulundu.
Samsun- İstanbul kara yolu güzergahında yapımı devam eden tünelin inşaatını gezen Varol, Karayolları Samsun Bölge Müdürü Murat Gönenli'den bilgi aldı.
İncelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Varol, tünelin tamamlandığında 2 tüp halinde 844 metre uzunluğa sahip olacağını belirtti.
Tünelin önümüzdeki yıl hizmete açılacağını bildiren Varol, Badal Tüneli'nin tamamlanmasıyla bölgedeki tehlikeli viraj ve yokuşların da ortadan kalkacağını, kazaların önüne geçileceğini vurguladı.
Varol'a incelemelerinde AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocağil ve Hasan Çilez, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı eşlik etti.

Gümüşhacıköy, İstanbul, Samsun, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:41   Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
01:38   Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var
01:37   Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
01:33   Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
01:27   Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü
01:26   Karagümrük stadı'nın aydınlatma direğinde intihar girişimi
01:25   Konya resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü