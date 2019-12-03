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Vali Varol'dan sağlık personeline ziyaret

Amasya Valisi Osman Varol, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

03.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:32Vali Varol'dan sağlık personeline ziyaret
Valisi Osman Varol, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz ve 112 Acil Servis çalışanlarıyla bir araya gelen Varol, birlikte yemek yedi.
Vali Varol, 112 Acil Servis çalışanlarının çok hayati bir iş yaptığını belirterek, "Acil vakalara müdahale ederek şifa olup hayata tutundurmak amacıyla görev yapan acil sağlık personeli zamanla yarışıyor ve çok önemli bir görevi üstleniyor." dedi.
Nergiz de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Varol'a teşekkür etti.

Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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