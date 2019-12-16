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Vali Varol'dan şehit ailesine ziyaret

Amasya Valisi Osman Varol, eşi Funda Varol ile şehit er Recep Bodur'un ailesini ziyaret etti.

16.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:38Vali Varol'dan şehit ailesine ziyaret
Valisi Osman Varol, eşi Funda Varol ile şehit er Recep Bodur'un ailesini ziyaret etti.
Şehidin, Yolyanı köyünde yaşayan annesi Güldane ve babası Halil Bodur'la bir süre sohbet eden Vali Varol, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.
Şehit ailelerinin bütün sıkıntılarını gidereceklerini dile getiren Vali Varol, vatanın birliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin geride bıraktıkları ailelerinin milletin başının tacı olduğunu ifade etti.
Şehidin babası Halil Bodur da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Varol'a ve eşi Funda Varol'a teşekkür etti.
Varol, ziyaretin ardından, şehidin köy mezarlığında bulunan kabrini ziyaret ederek dua etti.

Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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