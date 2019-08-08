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Vali Varol'dan soğan ve patates hasadı yapılan arazilerde inceleme

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Oluz köyünde soğan ve patates hasadı yapılan arazilerde incelemede bulundu.

08.08.2019 09:31 Vali Varol'dan soğan ve patates hasadı yapılan arazilerde inceleme
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Oluz köyünde soğan ve patates hasadı yapılan arazilerde incelemede bulundu.

Amasya'nın Türkiye genelinde en fazla üretiminin gerçekleştirildiği illerin arasında olduğu soğan ile ekiminin giderek yaygınlaştığı patates hasadına ilişkin bilgiler alıp çiftçilerle fikir alışverişinde bulunan Vali Varol, bu ürünlerin toplanmasında çalışan mevsimlik tarım işçileriyle de görüştü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker, il genelinde 77 bin 740 dekar alanda soğan ekiminin yapıldığını belirterek yaklaşık 377 bin 693 ton üretimin gerçekleştirilmesini, ayrıca patates ekimi yapılan 6 bin 810 dekar alandan da yaklaşık 29 bin 232 ton ürün elde edilmesini öngördüklerini belitti.

Mevsimlik tarım işçileri ve aileleriyle yakından ilgilenen Varol'un incelemelerine İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız da katıldı. - AMASYA

Türkiye, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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