Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Vali Varol'dan 'Vefa İletişim Merkezi'nde inceleme - Haberler

Vali Varol'dan 'Vefa İletişim Merkezi'nde inceleme

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, yeni korona virüsü (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 ve üzeri yaşlar ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların bildirdikleri temel ihtiyaçların temininin koordine edildiği 'Vefa İletişim Merkezi' olarak...

23.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:04
Vali Varol'dan 'Vefa İletişim Merkezi'nde inceleme
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, yeni korona virüsü (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 ve üzeri yaşlar ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların bildirdikleri temel ihtiyaçların temininin koordine edildiği 'Vefa İletişim Merkezi' olarak da kullanılan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemede bulundu.

65 ve üzeri yaşlar ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak ikinci bir emre kadar sokağa çıkmalarının yasaklanması sonrası özellikle tek yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik oluşturulan Vefa Destek Grubu'nun hizmetlerinin koordine edildiği merkezde incelemede bulunmasının ardından görevlilerle toplantıda bir araya gelen Vali Varol, vatandaşların 112, 155 ve 156 numaraları arayarak ihtiyaçlarını bildirebileceklerini belirtti.

Salgının yayılmasının önüne geçilmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşların istisnasız uymasının büyük önem arz ettiğine değinen Vali Varol, bu süreçte görevlilere ve toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Harun Şahin ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Şimşek de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Amasya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı Haberler
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı Haberler
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?

Son Dakika Güncel Haberleri

Korona virüs tedbirleri video konferansla görüşüldü - Haber Kurtalan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu"ndan yaşlılara yardım - Haber ADANA Kozan'daki barınakta köpekler birbirine saldırdı iddiası - Haber zonguldak Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası yaralandı - Haber KBÜ'lü öğrenciler "ders başı" yaptı - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber
Loading