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Vali Varol GAMER'de incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Osman Varol, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) incelemelerde bulundu.

14.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:04Vali Varol GAMER'de incelemelerde bulundu
Valisi Osman Varol, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Affet ve Acil Durum Merkezi bünyesinde İllerde 7/24 esaslarına göre hizmet sunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Uygulamalarını inceleyerek değerlendirmede bulunan Vali Varol, çalışmalara ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

Amasya Valisi Osman Varol'un incelemelerine Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız katıldı. - AMASYA

İçişleri Bakanlığı, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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