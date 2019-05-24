Vali Varol, Kıbrıs gazilerine şeref madalyası verdi

Amasya
Valisi Osman Varol
, Suluovalı Kıbrıs
gazilerine şeref madalyalarını takdim etti.
Suluova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçedeki bir restoranda, şehit aileleri ile gaziler ve ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar düzenlendi.
Varol, buradaki konuşmasında, tüm misafirlerin ve İslam aleminin ramazan ayını kutlayarak, vatanı ve milleti için yapılabilecek fedakarlıkların en büyüğünü yapan, canlarını ortaya koyan şehitlerin emaneti aileleriyle yine aynı fedakarlığı gerçekleştirerek vatanı ve milleti için savaşmış gaziler ve ailelerine minnet duyduklarını söyledi.
Daha sonra Varol ile Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz
, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız
ve Belediye Başkanı Fatih Üçok
tarafından Kıbrıs gazilerine şeref madalyaları verildi.
Program, iftarın ardından dua edilmesiyle son buldu.
Güncel
Kaynak: AA