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Vali Varol Kirazlıdere Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti

Amasya Valisi Osman Varol, Kirazlıdere Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti.

23.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:18Vali Varol Kirazlıdere Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti
Valisi Osman Varol, Kirazlıdere Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti.
Vali Varol, Mahalle Muhtarı Metin Güner ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.
Mahallenin ihtiyaçlarına ilişkin bilgi alan Vali Varol, kamu hizmetlerinin mahalleye sunulmasına ilişkin mahalle sakinlerinin düşüncelerini ve taleplerini dinleyip ihtiyaçların giderilmesi için talimat verdi.
Muhtarı Metin Güner ve mahalle sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Varol'a teşekkür etti.

Metin Güner, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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