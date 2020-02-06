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Vali Varol lise öğrencileriyle bir araya geldi

Amasya Valisi Osman Varol, Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelere bulundu.

06.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:06Vali Varol lise öğrencileriyle bir araya geldi
Valisi Osman Varol, Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelere bulundu.
Okul öğrencileriyle bir araya gelen Varol, onlarla sohbet edip tavsiyelerde bulundu.
Bireyin başarısının üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmesiyle ölçüleceğini dile getiren Varol, "Başarı kavramı ve bütün pozitif kavramların temelinde insani değerlere ne kadar sahip olunduğu yatıyor. Saygı, dürüstlük, adalet gibi kavramlar bu değerlere örnek olarak verilebilir. Bizler bu değerleri her zaman gözetip yaptığımız işin en iyisi yapmak için gayret etmeliyiz." dedi.
Vali Varol'un öğrencilerle ve öğretmenlerle özçekim yapmasıyla ziyaret son buldu.
Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu da katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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