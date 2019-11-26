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Vali Varol muhtarlarla buluştu

Amasya Valisi Osman Varol, Suluova ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu.

26.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:26Vali Varol muhtarlarla buluştu
Valisi Osman Varol, ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu.
Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Varol, toplantının amacının köylere yapılan hizmetleri bir adım daha ileri götürmek olduğunu söyledi.

Muhtarlarla yapılan toplantıların, verimli geçtiğini belirten Vali Varol, şöyle devam etti:

"Düzenli olarak her ay muhtarlarımız ve ilgili birim amirlerimizin de yer aldığı toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantılarımızda muhtarlarımızın sorun, istek ve taleplerini alarak gerekli bilgilendirmelerde buluyor, çözümü noktasında yardımcı oluyoruz. Eksik kalan noktalarla ilgili gerekli notlarımızı alarak ilgili kurumları talimatlandırarak sorunların çözümünü sağlıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız toplantılar çok verimli geçti."
Toplantıya, Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve protokol üyeleri katıldı.

Suluova, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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