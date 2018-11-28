Vali Varol Okulları İnceledi

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:06



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:06

Amasya Valisi Osman Varol, Ziyapaşa Ortaokulu ve Amasya Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.Okulları inceleyen Vali Varol, öğrencilerle bir araya gelerek dersler ve okulları hakkında sohbet etti.Devletin eğitim ve öğretime verdiği önemi dile getiren Varol, öğretmenlerin en önemli kamu hizmetini icra ettiklerini, bu sebeple en önemli kamu personeli olduklarını söyledi.Varol, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Ziyaretlere, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de katıldı.