Haberler » Güncel » Vali Varol pancar sökme makinesiyle hasat yaptı - Haber

Vali Varol pancar sökme makinesiyle hasat yaptı

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Göynücek ilçesine bağlı Gediksaray köyünde gerçekleştirilen şeker pancarı hasat etkinliğinde pancar sökme makinesini kullanarak hasat yaptı.

23.11.2019 21:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:39Vali Varol pancar sökme makinesiyle hasat yaptı
Valisi Dr. Osman Varol, ilçesine bağlı köyünde gerçekleştirilen şeker pancarı hasat etkinliğinde pancar sökme makinesini kullanarak hasat yaptı.

AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Göynücek Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı ile diğer yetkililerle vatandaşların da katıldığı hasat etkinliğinde pancar sökme makinesinin direksiyonuna geçen Vali Varol, makineyi bir süre kullandı.

Çok stratejik bir ürün olan şeker pancarının her aşamasında, her farklı işlenmesinde ayrı bir değer ile zenginlik oluşturduğuna işaret ederek Amasya Şeker Fabrikası'nın kurulduğu günden bu yana bölgenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini ve etrafına bereket saçtığını vurgulayan Vali Varol, fabrikanın gelişimi için özveriyle gayret edildiğini söyledi.

İldeki büyük çaplı sulama yatırımları ile İl Özel İdaresi bütçesinden özelikle gelir getirici altyapı yatırımları denilen sulama sistemleri, gölet, kapalı devre sulama sistemlerinin yatırımlarının çoğaltılmasına ilişkin gayretlerin olduğuna da değinen Varol, "Bütün derdimiz bu bereketli toprakların bir metrekaresinin bile boş kalmaması, bu kaynakların hepsinin elde edilebilecek en yüksek verimle, en fenni ve doğru şekilde işletilerek vatandaşımıza zenginlik olarak dönmesidir. Bu doğrultuda gece, gündüz demeden, yorulmadan hep birlikte siyasetiyle, sivil toplumuyla, yerel yönetimiyle, merkezi yönetimiyle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Gediksaray, Göynücek, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:18 Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi
23:16 Tartıştığı annesini tüfekle yaraladı
23:15 Spor abdullah avcı'nın maç sonu açıklamaları
23:08 Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi
23:07 Bakan Selçuk'tan "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" paylaşımı
22:43 Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
22:36 Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı
22:12 Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
22:07 AK Parti'li Bülent Turan'dan Beştepe'ye giden CHP'li kriziyle ilgili açıklama: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP
21:39 Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
23.11.2019 23:21:08