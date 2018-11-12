12 Kasım 2018, 23:06
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Vali Varol, Şehidin Mevlidine Katıldı

Vali Varol, Şehidin Mevlidine Katıldı

AMASYA(AA) - Amasya Valisi Osman Varol, şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın için memleketi Suluova ilçesinde düzenlenen mevlit programına katıldı.

AMASYA(AA) - Amasya Valisi Osman Varol, şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın için memleketi Suluova ilçesinde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında 4 Ekim'de terör örgütü PKK mensuplarınca teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın için Suluova ilçesinde mevlid programı düzenlendi.

Amasya Valisi Varol'un da katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Mevlid sonunda İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu tarafından dua edildi.

Mevlide katılan Vali Varol, şehidin babası Niyazi ile annesi Fatma Aydın'a başsağlığı dileğinde bulunarak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Varol, vatan ve bayrak adına canlarını feda eden kahraman polis ve askerlere minnet duyduklarını ifade etti.

Programa, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Merzifon Kaymakamı ve Suluova Kaymakam Vekili Gürkan Demirkale, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fatih Aslan ve Suluova Müftüsü Süleyman Çoban da katıldı. Aydın,Jandarma,Suluova
12 Kasım 2018 Pazartesi 23:06