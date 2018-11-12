Vali Varol, Şehidin Mevlidine Katıldı

AMASYA(AA) - Amasya
Valisi Osman Varol
, şehit Jandarma
Uzman Çavuş Süleyman Aydın
için memleketi Suluova
ilçesinde düzenlenen mevlit programına katıldı. Batman
'ın Gercüş
ilçesi kırsalında 4 Ekim
'de terör örgütü PKK
mensuplarınca teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın için Suluova ilçesinde mevlid programı düzenlendi.
Amasya Valisi Varol'un da katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Mevlid sonunda İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu tarafından dua edildi.
Mevlide katılan Vali Varol, şehidin babası Niyazi ile annesi Fatma Aydın'a başsağlığı dileğinde bulunarak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Varol, vatan ve bayrak adına canlarını feda eden kahraman polis ve askerlere minnet duyduklarını ifade etti.
Programa, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün
, Merzifon
Kaymakamı ve Suluova Kaymakam Vekili Gürkan Demirkale
, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok
, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fatih Aslan
ve Suluova Müftüsü Süleyman Çoban
da katıldı.
Aydın,Jandarma,Suluova
12 Kasım 2018 Pazartesi 23:06