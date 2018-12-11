Vali Varol, Şehit Aileleriyle Buluştu

Amasya
Valisi Osman Varol, şehit ailelerini makamında kabul etti.
Vali Varol'u, Şehit Himmet Aydemir'in kardeşi Zeynep Telli ve yeğeni Yeliz Telli, Şehit Özcan Özen'in babası Mustafa Özen ve Şehit Tuncay Kurt'un babası Recep Kurt
ziyaret etti.
Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Varol, şehit ailelerinin devlet için yavrularını, evlatlarını gözünü kırpmadan feda ettiğini, devletinin de onların yanında olmaya devam edeceğini söyledi.
Şehit aileleri ise Vali Varol'a ilgisinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti.
11 Aralık 2018 Salı 15:31