Vali Varol, Şehit Ailesiyle Buluştu

Amasya
Valisi Osman Varol, şehit jandarma uzman çavuş Kadir Çakı'nın ailesini makamında kabul etti.
Vali Varol'u, şehidin babası Bekir Çakı, eşi Hanife
Çakı, oğlu Alparslan Çakı ve kardeşi Ayşegül Çakı ziyaret etti.
Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Varol, şehit ailelerinin devlet için yavrularını, evlatlarını gözünü kırpmadan feda ettiğini, devletinin de onların yanında olmaya devam edeceğini söyledi.
Şehidin babası Bekir Çakı ise Vali Varol'a ilgisinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.
Jandarma,Amasya