20 Kasım 2018, 15:36
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Vali Varol, Şehit Ailesiyle Buluştu

Vali Varol, Şehit Ailesiyle Buluştu

Amasya Valisi Osman Varol, şehit jandarma uzman çavuş Kadir Çakı'nın ailesini makamında kabul etti.

Amasya Valisi Osman Varol, şehit jandarma uzman çavuş Kadir Çakı'nın ailesini makamında kabul etti.

Vali Varol'u, şehidin babası Bekir Çakı, eşi Hanife Çakı, oğlu Alparslan Çakı ve kardeşi Ayşegül Çakı ziyaret etti.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Varol, şehit ailelerinin devlet için yavrularını, evlatlarını gözünü kırpmadan feda ettiğini, devletinin de onların yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Şehidin babası Bekir Çakı ise Vali Varol'a ilgisinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti. Jandarma,Amasya
20 Kasım 2018 Salı 15:36