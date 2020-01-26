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Vali Varol, Suluova'da incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Osman Varol, Suluova ilçesinde incelemelerde bulundu.

26.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:26Vali Varol, Suluova'da incelemelerde bulundu
Valisi Osman Varol, ilçesinde incelemelerde bulundu.
Varol, 1 nolu Aile Sağlık Merkezi, Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Suluova Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binalarında incelemelerde bulundu.
Varol, yıkılarak yeniden inşa edilmesi planlanan 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi hakkında Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz'den bilgi aldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Suluova Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Varol, sunulan sağlık hizmetleri ile ilçedeki sağlık tesislerinin durumu, faaliyetleri ve 2019 yılında sunulan hizmetler konusunda İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Somuncu'dan bilgi aldı.
Varol'a inceleme ve ziyaretlerinde, Belediye Başkanı Fatih Üçok ile yetkililer eşlik etti.

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Kaynak: AA

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