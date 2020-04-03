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Vali Varol, Suluova Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını inceledi

Amasya Valisi Osman Varol, Suluova'da Vefa Sosyal Destek Grubu ofisini ziyaret etti.

03.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:34
Vali Varol, Suluova Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını inceledi
Amasya Valisi Osman Varol, Suluova 'da Vefa Sosyal Destek Grubu ofisini ziyaret etti.
Varol, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmamaları için temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sürdürülen faaliyetler konusunda, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz'dan bilgi aldı.
Varol, uyarıları dikkat ederek evlerinde kalan vatandaşların taleplerinin hassasiyetle yerine getirildiğini söyledi.
Ziyarette, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Erdoğan Kanyılmaz, Osman Varol, Suluova, Amasya, Güncel
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