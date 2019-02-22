Vali Varol'un Merzifon Osb Ziyareti

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Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.Varol, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile OSB'de faaliyet gösteren ve 25 yıldır plastik ürün imalatı yapan bir fabrikaya ziyarette bulundu.Fabrikayı gezen Varol, yetkililerden üretim hakkında bilgi aldı.Merzifon OSB'de faaliyet gösteren firmaların hem ülke hem de Amasya ekonominse katkı sağladığını aktaran Varol, "Merzifon Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Bizler de yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için gayret gösteriyoruz." dedi.OSB genişletme sahasındaki hafriyat çalışmalarını da inceleyen Varol, firma yetkililerine yaptıkları önemli yatırım ve istihdama sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.