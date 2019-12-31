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Vali Vasip Şahin'den polis ve jandarma personeline yeni yıl ziyareti

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni yıl dolayısıyla Akıncılar kontrol noktası ile Etimesgut Şehit Osman Avcı Polis Merkezi'nde görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

31.12.2019 23:45 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:49
Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni yıl dolayısıyla Akıncılar kontrol noktası ile Etimesgut Şehit Osman Avcı Merkezi'nde görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.
Vali Şahin'e İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İl Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut eşlik etti.
İlk olarak kontrol noktasındaki polis ve jandarma personelinin yeni yılını kutlayan Şahin, buradaki faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Şahin, daha sonra personele tatlı ikram etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vali Şahin, ardından Etimesgut Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliğine ziyarette bulundu. Buradaki personelin de yeni yılını kutlayan Şahin, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İl genelinde önemli bir asayiş olayı olmadığını belirten Şahin, soru üzerine, Ankara'da sabah saatlerinde polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
Vasip Şahin, buradaki temaslarının ardından yılbaşı tedbirlerini denetlemek üzere İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne geçti.
Vali Vasip Şahin'den polis ve jandarma personeline yeni yıl ziyareti

Vasip Şahin, Jandarma, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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