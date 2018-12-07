Vali Vasip Şahin Şereflikoçhisar'da

Ankara Valisi Vasip Şahin
, Şereflikoçhisar
'da temaslarda bulundu.
Vali Şahin, Şereflikoçhisar Kaymakamı Sedat Yıldırım ve Belediye Başkanı Ferda Polat
'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Güneştepe Aile Sosyal Tesislerinde muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen yemeğe katılan Şahin, talepleri dinledi.
Şahin, daha sonra E-90 kara yolundaki kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Ankara Valisi,Vasip Şahin,Şereflikoçhisar
07 Aralık 2018 Cuma 17:13