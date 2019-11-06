Haberler » Güncel » Vali vatandaşları dinledi

Vali vatandaşları dinledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yeni Mahalle Muhtarı Recep Akay'ı ziyaret ederek mahallenin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

06.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:05 Vali vatandaşları dinledi
Karabük Valisi Fuat Gürel, Yeni Mahalle Muhtarı Recep Akay'ı ziyaret ederek mahallenin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Muhtarlık ofisinde ihtiyar heyeti ve mahalle halkı ile de bir süre sohbet eden Vali Gürel, kendisine iletilen taleplerin ve sorunların araştırılacağını, çözüme kavuşturmak için çaba sarf edeceğini ifade etti.

Muhtarlık ziyaretinin ardından Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurettin Tümen ile birlikte mahallede kurulan pazar yerini gezen Vali Gürel, esnafa bereketli, bol kazançlar temennisinde bulunarak alışveriş yapan vatandaşlara hayırlı alışveriş temennisinde bulundu.

El sanatları kursuna ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Adnan Kuş'u ve sosyal yaşam merkezinde açılan el sanatları kursunu ziyaret etti.

Adnan Kuş ile muhtarlık ofisinde bir süre sohbet ederek mahallenin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Gürel, sosyal yaşam merkezinde açılan el sanatları kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerce yapılan ürünleri inceledi. Kursiyerlerle ve kurs hocaları ile bir süre sohbet eden Vali Gürel, kurs hocalarından çalışmalar hakkında bilgiler alarak kursiyerlere başarılar diledi. - KARABÜK

Yeni Mahalle, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:27   İnegöl'de 'huzur uygulaması': 2 tutuklama
01:27   Belediyenin aldığı karara tepki gösteren kişi, simit arabasını ateşe verdi
01:15   UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 6 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
01:09   Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik
01:07   Belediyenin yasağına kızan seyyar satıcı tezgahını yaktı
00:53   Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
7.11.2019 01:27:47