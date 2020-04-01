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Vali ve akademisyenlerden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na vali ve akademisyenlerin desteği sürüyor.

01.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:14
Vali ve akademisyenlerden
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na vali ve akademisyenlerin desteği sürüyor.
Bingöl Valiliğinin Twitter hesabından yapılan "Haydi Bingöl, vakit birlik ve beraberlik vakti" paylaşımında, kampanyaya Vali Kadir Ekinci'nin de bir aylık maaşıyla katkıda bulunduğu belirtildi.
Senato üyeleri ders ücretini bağışladı
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, video konferans sistemiyle gerçekleştirilen senato toplantısının ardından yaptığı açıklamada, senato üyeleriyle bahar dönemi boyunca alacakları ders ücretlerini bağışlama kararı verdiklerini söyledi.
Yardımlaşma ve dayanışmanın kadim medeniyetin mihenk taşı olduğunu belirten Durmuş, şunları kaydetti:
"Hep birlikte dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah aydınlık yarınlara kavuşacağız. Bugün İspanya ile İtalya'ya uçak ve gemiyle sağlık malzemesi desteği veriyoruz. Allah'a hamdolsun ki bu süreci Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek el birliğiyle atlatacağız."
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, kampanyaya bir maaşıyla katıldığını belirterek, "Allah vatanımızı kaza ve belalardan korusun, birlik ve beraberliğimizi artırsın." dedi.
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman da bir aylık maaşını bağışlayarak kampanyaya destek sundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Türkiye, Güncel
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