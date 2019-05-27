Vali ve Başkan, restorasyon çalışmalarını inceledi

Kütahya
Valisi Ömer Toraman, Vakıflar Bölge Müdürlüğü faaliyetlerini yerinde inceleyip bilgiler aldı.
Vali Toraman'a Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık
, Başkan Yardımcıları Murat Arık
ile Fatih Gölgeli
, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın
eşlik etti.
Dönenler Cami, Gözüm Sultan Türbesi, Rıfat Bey Konağı ile Gül Konağı'nda incelemelerde bulunan Vali Toraman, restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Dönenler Cami'sinde devam eden restorasyon çalışmalarının 3 ay içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi. - KÜTAHYA
Güncel
Kaynak: İHA