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Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, asfalt çalışmalarını denetledi.

25.10.2019 11:44Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, asfalt çalışmalarını denetledi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, vatandaşları tozlu, çamurlu ve çukurlu yollardan kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bir süre önce Merzan Mahallesinde başlatılan asfalt çalışmaları gece saatlerine kadar sürüyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çalışmaları denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Akbıyık daha sonra Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hakkari Yurt Müdürlüğünde kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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