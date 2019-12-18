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Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 26 Kasım-1 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 35 kiloda birinci olan Birhat Düzen'i altınla ödüllendirdi.

18.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:10Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 26 Kasım-1 'ta 'da düzenlenen 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 35 kiloda birinci olan Birhat Düzen'i altınla ödüllendirdi.
Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Gençlik ve İl Müdür Vekili Yaşar Koparan ve antrenörü Özgür Dalar ile gelen Düzen'i makamında kabul etti.
Başarı temennisinde bulunduğu Düzen'e altın hediye eden Akbıyık, kentten son yıllarda başarılı sporcuların çıktığını, bu gençlere her türlü desteği verdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanımız ile yaptığımız görüşmede Hakkari merkezinde, 4 ilçemizde ve 3 beldemizde en az iki tesis, kimisine saha, kimisine spor salonu, kimisine yüzme havuzu yapacağız inşallah." dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Polis Gücü Spor Kulübünün binin üzerinde sporcusu olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Hakkarililer spora ilgi duyuyor, sporu seviyor, teşvik ediyor, destekliyor. İnşallah hem amatör hem de profesyonel anlamında spor Hakkari'de daha da yaygınlık kazanacak ve daha başarılı daha güzel sonuçlar alacağız." diye konuştu.

Hakkari, Ankara, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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