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Vali ve Belediye Başkanı, öğretmen korosuyla şarkı söyledi

Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenlendi.

24.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:45
'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenlendi.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin toplumların kalkınmasında ve gelişmesinde büyük öncülük eden kişiler olduğunu söyledi.
"Öğretmenlik, salt bir meslek olmanın ötesindedir, dünyanın en onurlu en saygın mesleklerinden bir tanesidir " diyen Pehlivan, şunları kaydetti:
"Öğretmen deyince hoşgörü akla gelir. Çünkü öğretmenlerimiz günü sevgiden alır. Sever ve sevilir, güler ve güldürür. Şırnak'ta bu yıl 'Duy beni' projesi geliştirdik. Hepiniz bu projeye sahip çıktınız. Geçen süre zarfında 50 bin ailenin kapısını çaldığınızı biliyoruz. İnşallah bu devam edecek. Sizler kapıları çalıp evlere girdikçe ailelerin gönlüne de girmiş olacaksınız. Onların çocuklarının da gönüllerine girmiş olacaksınız."
İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da öğretmenlerin ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde temel taşlarından birisi olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından aday öğretmenler yemin ettiği program başarılı öğretmenlere plaket verilmesiyle son buldu.
Vali ve Belediye Başkanı, öğretmen korosuyla şarkı söyledi

Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA


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