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Vali ve komutanlar operasyon bölgesinde

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca 3 bin 480 personelin katılımıyla başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' devam ederken, Vali Oktay Çağatay ile beraberindeki komutanlar operasyon bölgesine gitti.

18.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:25Vali ve komutanlar operasyon bölgesinde
Asayiş Kolordu Komutanlığınca 3 bin 480 personelin katılımıyla başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' devam ederken, Vali Oktay Çağatay ile beraberindeki komutanlar operasyon bölgesine gitti.

Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca başlatılan Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu sürüyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Hacı İlbaş ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey de helikopterle bölgeye gitti. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personelin görev aldığı operasyon kapsamında Çeltikli Karakolunu ziyaret eden Vali Çağatay ve beraberindekiler, ilgililerden bilgi aldı. - BİTLİS

Jandarma, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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