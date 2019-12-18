Haberler » Güncel » Vali ve komutanlar operasyon bölgesinde - Haber

Vali ve komutanlar operasyon bölgesinde

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca 3 bin 480 personelin katılımıyla başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' devam ederken, Vali Oktay Çağatay ile beraberindeki komutanlar operasyon bölgesine gitti.

18.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:30Vali ve komutanlar operasyon bölgesinde
Asayiş Kolordu Komutanlığınca 3 bin 480 personelin katılımıyla başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' devam ederken, Vali Oktay Çağatay ile beraberindeki komutanlar operasyon bölgesine gitti.
Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca başlatılan Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu sürüyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Hacı İlbaş ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey de helikopterle bölgeye gitti. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personelin görev aldığı operasyon kapsamında Çeltikli Karakolunu ziyaret eden Vali Çağatay ve beraberindekiler, ilgililerden bilgi aldı.
(İHA)

Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:12 Hazreti Mevlana, 746. vuslat yıl dönümünde Kırgızistan'da anıldı - Haber
20:12 Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefonda görüştü - Haber
20:10 16 yaşındaki kıza cinsel istismar davası başladı - Haber
20:10 Beypazarı'nda model uçak kursu açıldı - Haber
20:09 Spor mustafa cengiz'in açıklamaları - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
19:32 Uludağ'da kayıp amatör dağcılar işte böyle bulundu - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde 'Allah' yazdığını gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
18.12.2019 20:13:20