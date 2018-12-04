Vali Vekili Taşdöğen'den Atatürk'ün Bilecik Ziyareti Yıl Dönümü Mesajı

Bilecik
Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Atatürk
'ün Bilecik ziyareti ve Bilecik mülakatının yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Vali Vekili Taşdöğen, mesajında, "Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün, Türkiye
Cumhuriyetinin kuruluşuna ait temellerin atıldığı Bilecik'e ilk ziyaretleri bundan 98 yıl önce 5 Aralık
1920'de gerçekleşmiştir. Tarihe 'Bilecik Mülakatı' olarak geçen 5 Aralık 1920 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul
hükümetinin temsilcileriyle Bilecik İstasyon binasında bir araya gelmiştir. Bilecik mülakatından olumlu ve somut bir sonuç alınamamış, ancak İstanbul hükümetinin bir ortak noktada buluşabilmek ümidiyle yetkililerini Mustafa Kemal Atatürk ile görüşmeye göndermesi, Ankara
hükümetini resmi olarak tanıdığını göstermektedir. Devletine ve milletine bağlı olan Bilecik halkı her zaman, Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık fikrine ve milletimizin kurtuluşu için başlatılan milli mücadeleye büyük destek vermiştir. Bu anlamda, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün, ilimize teşriflerinin 98'inci yıl dönümünde, bu güzel vatanın bizlere emanet edilmesinde büyük kahramanlıklar gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
5 Aralık,Bilecik,Mustafa Kemal Atatürk
04 Aralık 2018 Salı 12:22