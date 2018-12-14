Vali Vekili Taşdöğen'e Ziyaretler

14 Aralık 2018 Cuma 15:20



14 Aralık 2018 Cuma 15:20

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü ve eski Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Vali Vekili Mehmet Taşdöğen'i ziyaret etti.Vali Vekili Taşdöğen, eski Büyükelçi Kulaklıkaya, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ve beraberindeki heyeti makamında kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bilecik'in turizm, sanayi ve tarım sektörleri hakkında bilgi verdi.Eski Büyükelçi Kulaklıkaya da İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından hazırlanan İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkeler arasında ve bu ülkelerdeki gençlere kendi ülkeleri dışındaki yerlerde staj yapma olanağı veren program hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Bilecik'e geldiğini belirterek, Bilecik'in tarihi açıdan önemli bir kent olduğunu söyledi.