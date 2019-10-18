Haberler » Güncel » Vali Yaman'dan 'Muhtarlar Günü' mesajı

Vali Yaman'dan "Muhtarlar Günü" mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

18.10.2019 14:52Vali Yaman'dan
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Yaman mesajında, muhtarların, vatandaşlara kaliteli, verimli, etkili, kamu hizmeti sunma, vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltme, refah seviyelerini arttırma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti.
Yaman, şunları kaydetti:
"Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutlarım. Bu duygu ve düşünceler ile muhtarlarımıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, görevi başında bu millete hizmet için şehit düşen muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, halen görevi başında bulunan kıymetli muhtarlarımızın anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, esenlik ve huzur dolu günler temenni ediyorum."

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:43 Özel eğitim öğrencilerinden Mehmetçik'e moral mektubu
16:42 Eskişehir'de kaçak silah operasyonu
16:42 Esenyurt'ta eşini silahla öldüren sanığa "indirimsiz" ağırlaştırılmış müebbet hapis
16:42 Boğaziçi üniversitesi'nde istiklal marşına hakarete tepki
16:42 Tunceli'de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüsü
16:42 Lüleburgaz'da, terör propagandasına tutuklama
16:42 Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
18.10.2019 16:44:01