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Vali yaralıları hastanede ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan roketin bir eve isabet etmesi sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.

23.07.2019 09:05 Vali yaralıları hastanede ziyaret etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan roketin bir eve isabet etmesi sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan 2 roket ile ilgili incelemede bulunmak üzere Ceylanpınar ilçesine gitti. Burada güvenlik güçlerinden bilgi alan Vali Erin, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Gece saat 21.00 sıralarında PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Resulayn kentinden atılan 2 roketten birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştı.
(Siber Kuş/İHA)

Şanlıurfa, Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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