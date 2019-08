Vali yardımcıları Bayburt'a veda ediyor

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile Muğla ve Mardin Vali Yardımcılıklarına atanan Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ve Coşkun Öztürk ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Abdulkadir Karabulut için veda yemeği düzenlendi.Vali Cüneyt Epcim'in ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.Vali Epcim yemek sonrası yaptığı konuşmada Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ve Coşkun Öztürk ile Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut'u uğurlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Mülki İdare Amirleri'nin devletin omurgasını teşkil eden görevler yerine getirdiğini kaydeden Vali Epcim, "Bu manada Vali Yardımcılarımız Ayhan Bey ve Coşkun Bey Bayburt 'ta çok önemli vazifeler üstlendiler. Önemli ve güzel hizmetleri oldu. Edindiğimiz intibaya göre gerçekten başarılı işler yaptılar. Örnek Mülki İdare Amiri oldular. Hizmetleri dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut'un da Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atamasının gerçekleştiğini anımsatan Vali Epcim, "Bu vesileyle 7 yıl gibi uzun bir süredir ilimizde yaptığı hizmetlere şahitlik ettiğimiz Tarım ve Orman İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu tayinlerin ve atamaların arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bayburt'u unutmamalarını ve tüm Bayburtluların sevgisinin onlarla birlikte olduğunu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan ise insanların çevresiyle bir bütün olduğunu ve düşünce dünyasının bu etkiyle şekillendiğini dile getirdi. Bayburt'tan erken ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Yazgan, "Bu Türk yurdunda, Dede Korkut diyarında çalışmak bizim için onur oldu. Bazen üzüldüğümüz bazen de sevindiğimiz yer değişiklikleri olabiliyor. Her zaman sabır ve tevekkülle karşılıyoruz. Devlet ve Cumhuriyet bizlere emek verip yetiştiriyor ve her çalıştığımız yerden katkılar alarak yola devam ediyoruz. Bazen bir güler yüzün, bir bakışın bile yerine göre bir hizmet olduğuna inanmışımdır. Bu vesileyle valimize organizasyon dolayısıyla, sizlere de iştirakleriniz dolayısıyla teşekkür ediyorum." diye konuştu.İspir doğumlu olduğunu ve kendisini memleketinde çalışmış gibi hissettiğini söyleyen Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk de şöyle konuştu: "Doğu görevimi yapmak üzere aranızdan ayrılıyorum. Bir yıl gibi kısa bir süre çalışmış olmamıza rağmen yoğun bir tempoda çalıştık. İnşallah katkı sağlamışızdır. Çalışmalarımızda bizlere destek olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bayburt'tan ayrılıyoruz fakat Mardin'de sizler için bir açık kapı olacak. Oraya hepinizi bekliyorum. Valimize de organizasyon dolayısıyla teşekkür ediyorum. Kendisiyle çok kısa bir süre çalıştık ve çok pozitif enerji aldık. Hepinize teşrifleriniz için teşekkür ediyorum."Yedi yıllık görev süresinin ardından Bayburt'a veda etme hazırlığında olan Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut da, "Mesai gözetmeksizin yoğun bir şekilde çalıştık. Elimizden geldiğince Bayburt'a katma değer sağlamaya çalıştık. Geldiğimiz gün belirlediğimiz hedefler vardı. Bugün itibariyle bakanlık nezdinde ve Türkiye'de örnek gösterilen bir İl Müdürlüğü haline geldik. Tabi tüm bunlar her alanda bir ekip işi. Başta valilerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla ortak hareketin getirdiği sinerjiyle yakalanan bir başarı. Dolayısıyla bu süreç içerisinde başta valimiz olmak üzere görev yaptığımız tüm valilerimiz, milletvekillerimiz, kurum temsilcilerimiz ve sivil toplum örgütlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ve Coşkun Öztürk ile Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut'a hizmetleri anısına çeşitli hediyelerin verilmesiyle program sona erdi.Hatırlanacağı üzere 8 ve 16 Ağustos tarihlerinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan Muğla Vali Yardımcılığına, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk Mardin Vali Yardımcılığına, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut ise Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanmıştı. - BAYBURT