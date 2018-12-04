Vali Yardımcılarından Bolmek'e Ziyaret

04 Aralık 2018 Salı 14:47



04 Aralık 2018 Salı 14:47

Bolu vali yardımcıları İlhan Turgut ve Ahmet Atılkan, Bolu Belediyesi tarafından Kültür Park ve Yeraltı Katlı Otopark üzerinde kurulan Bolu Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nı (BOLMEK) ziyaret etti.Kültür Park ve Yeraltı Katlı Otopark üzerinde bulunan kurs alanında bulunan kursları ziyaret eden Turgut ve Atılkan, tüm sınıfları tek tek gezerek kursiyerleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.Kursiyerlerin ürünlerinden oluşan satış pazarını da ziyaret eden vali yardımcıları İlhan Turgut ve Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı böyle güzel bir çalışma gerçekleştirdikleri için kutladı.