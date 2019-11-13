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Vali yardımcılarından köy ziyareti

Kırıkkale vali yardımcıları Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

13.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:46Vali yardımcılarından köy ziyareti
vali yardımcıları ilçesine bağlı Büyük köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali Yardımcıları Osman Akbaş, Emin Alıcı, Sait Özkılınç, Şahin Arsal ile İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara ve beraberindekiler, Büyük Sarıkaya köyünü ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Muhtar Cemal Karayel, ziyarette, köyün sorunlarını yöneticilerle görüştüklerini belirterek, köylerinin içme suyu hattını ilave su ile güçlendirmek istediklerini söyledi.
Karakeçili ilçesine giden arazi yoluna asfalt atılması gerektiğini ifade eden Karayel, "Köyde eksik olan ilave kilit parkelerin yapılması, cami ve çevresinin düzenlenmesi, arazi yollarının açılması konularını bildirdik. İnşallah yapılması planlanacak. Vali yardımcılarımıza ve beraberindekilere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Osman Akbaş, Kırıkkale, Sarıkaya, Bahşılı, Güncel

Kaynak: AA

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