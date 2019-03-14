Vali Yardımcısı Aslan'dan Okul Ziyareti

Kaynak: İHA

Van Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan, okul ziyaretleri kapsamında İpekyolu IMKB Fen Lisesini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan'ı okulda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Müdür Yardımcısı Orhan Bedir, Okul Müdürü Tuğba Tuğ Karoğlu ve Okul Aile Birliği Başkanı Özgür Arslan karşıladı. Okulda görev yapan öğretmenlerle kahvaltıda bir araya gelen Vali Yardımcısı Aslan, öğretmenlerle tek tek tanışarak, sorunlarını dinledi. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Aslan, fen liselerinde çalışmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.Daha sonra sınıfları gezen Vali Yardımcısı Aslan, ayrıca okulda bu yıl ikincisi düzenlenen 'Mikrofon Sende' ses yarışması programına da katıldı. Öğrencilerin ses ve sahne performansını hayranlıkla izleyen Aslan, o anları cep telefonu ile kaydetti.8 öğrencinin sahne aldığı yarışmada Nursena Bolca birinci, Sude Nisa Tarhan ikinci, Birhat Dinçkal ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencileri, jüri üyelerini ve programı hazırlayan müzik öğretmeni Ümit Durak'ı tebrik eden Vali Yardımcısı Sinan Aslan, birinci olan Nursena Bolca'ya da plaketini verdi.Program, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - VAN