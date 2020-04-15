Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü emekli oldu

Mülki İdare Amiri olarak 41 yıldır devlet hizmeti için Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak görev yapan ve 2013 yılından itibaren yürüttüğü Eskişehir Vali Yardımcılığı görevinde bulunan Bekir Şahin Tütüncü emekli oldu.

15.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:19
Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü emekli oldu
Mülki İdare Amiri olarak 41 yıldır devlet hizmeti için Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak görev yapan ve 2013 yılından itibaren yürüttüğü Eskişehir Vali Yardımcılığı görevinde bulunan Bekir Şahin Tütüncü emekli oldu.

Yıllardır Türkiye ve Eskişehir'e hizmet eden ve yeni emekliye ayrılan Bekir Şahin Tütüncü, Vali Özdemir Çakacak'a veda ziyaretinde bulundu. Tütüncü'nün Vali Yardımcılığı görevini başarıyla yürüttüğünü ve üstün hizmet anlayışı içerisinde görevini layıkıyla yerine getirdiğini ifade eden Vali Çakacak, "Yaklaşık 3 yıldır birlikte çalıştığımız Vali Yardımcımız Bekir Şahin Tütüncü uzun bir meslek hayatını başarılı bir şekilde ilimizde tamamlayarak emekli oldu. Mülki İdare Amirliği mesleği içerisinde bulunduğu Kaymakamlık görevlerinde, Vali Yardımcılığı görevlerinde uzun süreler ülkemize hizmet etti. Eskişehir'de de görev yaptığı süre içerisinde büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiği hizmetler her zaman takdir ve şükranla anılacaktır" dedi.

Ayrıca Vali Çakacak, Tütüncü'ye emeklilik döneminde ailesi ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler geçirmesini diledi.

Öte yandan devlet hizmetinin son yıllarında Vali Çakacak ile birlikte çalışma şerefine nail olduğunu dile getiren Tütüncü ise, "1979 yılında kaymakam adaylığı ile başlayan görevim, bu yıl emekli olarak son buluyor. Bugüne kadar çeşitli il ve ilçelerde görev yaparak, devletime ve milletime şerefle hizmet etmeye çalıştım" diye aktardı.

Ziyaretin sonunda Vali Çakacak, ülkemize ve Eskişehir'e yaptığı hizmetlerinden dolayı Vali Yardımcısı Tütüncü'ye, İçişleri Bakanlığının ve Eskişehir Valiliğinin teşekkür plaketlerini takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi Haberler
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi
Haberler ›› Yaşam ››Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü emekli oldu - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

15:03: Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 189 ölüm - Haberler 14:59: Rusya'da korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haberler 14:59: Alabalık tesisinden 300 kg balık çaldılar - Haberler 14:54: Yumurta fabrikasında çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu - Haberler 14:53: Crysis 4 Geliştirilmeye Başlanmış Olabilir! İşte O İş İlanı Açıklaması - Haberler 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi - Haberler 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu