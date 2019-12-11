Vali Yardımcısı Çeviren, Öğrencilerimizle Buluştu

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin teoride aldığı eğitimlerin pratikte deneyimleme fırsatı yakalamak maksadıyla düzenlenen söyleşi programına konferansa Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, Rektör Yrd. Prof. Dr. Hakan SAMUR, üniversitemiz personelleri ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte okumanın önemine değinen ve pratikte yaşadıklarından örnekler vererek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, ilk tavsiye edeceğim husus okumalısınız arkadaşlar. Ne kadar çok okursanız okuduğunuzu daha iyi anlamaya başlarsınız ve olayları daha iyi kavrayabilirsiniz. İkincisi de kendinize güvenmelisiniz. Önünüze gelen tüm sınavları hepiniz kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizde çok ciddi bir yetenek var. Bu konuda en ufak bir endişeniz olmasın. Yani sizin yapmanız gereken en önemli şey kendinize güvenmeniz, azimli ve kararlı olmanız" dedi.

Samimi ve sıcak bir ortamda geçen söyleşide Vali Yardımcısı Çeviren, öğrencilerin sorularını cevaplandırarak, öğrencilerin merak ettiği konulara açıkık getirdi.