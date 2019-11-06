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Vali Yardımcısı Duruk, asfalt çalışmalarını denetledi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Merzan Mahallesi'nde devam eden bitümlü sıcak karışım asfalt (BSK) yol çalışmalarını yerinde denetledi.

06.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:57Vali Yardımcısı Duruk, asfalt çalışmalarını denetledi
HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Merzan Mahallesi'nde devam eden bitümlü sıcak karışım asfalt (BSK) yol çalışmalarını yerinde denetledi.

Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, beraberindeki Yol Ulaşım Müdürü M. Salih Boz, Yapı Kontrol Müdürü Elçin Çallı, Plan Proje Müdürü Kübra Akın, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Fadıl Korkut, İnşaat Mühendisi Alper Güzelsoy ile Merzan Mahallesi, Kayak Merkezi ve Durankaya beldesini birbirine bağlayan yolda yapılan asfalt çalışmalarını denetledi. Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, burada yapılan yol çalışmasının il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, halkın hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi. Birçok noktada yapılan çalışmaların hayırlı olması dileğinde bulunan Duruk, birçok noktada çalışmaların devam ettiğini belirtti. - HAKKARİ

Hakkari, Korkut, Güncel

Kaynak: İHA

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