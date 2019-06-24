24.06.2019 13:41
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Vali Yardımcısı Duruk, kayak merkezini ziyaret etti

Vali Yardımcısı Duruk, kayak merkezini ziyaret etti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, kayak merkezinde projesi onaylanan otel alanında incelemelerde bulundu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, kayak merkezinde projesi onaylanan otel alanında incelemelerde bulundu.

Hakkari'nin merkez, ilçe, köy ve mezralarına yönelik ziyaretlerini sürdüren ve yöre halkının sorun ve sıkıntılarını yakında dinleyen Vali Yardımcısı Duruk, bu defa ise kayak merkezinde incelemelerde bulundu. Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve beraberindeki teknik ekip, kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan ve projesi yapılan Mergabütan Kayak Merkezi Tesislerinde yer keşfi yapılan yeni konaklama merkezi alanında incelemelerde bulundu.

Hakkari'ye daha iyi hizmetin sağlanması için yapılacak olan yeni konaklama alanı için çalışma başlatacağını ifade eden Duruk, Hakkari halkına şimdiden hayırlı olmasını diledi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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