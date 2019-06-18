18.06.2019 18:28
Haberler» Güncel» Haber

Vali Yardımcısı Duruk'tan köy ziyaretleri

Vali Yardımcısı Duruk

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, değişik köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, değişik köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Bağışlı köyünü ziyaret eden Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Bağışlı Köyü Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Tekcan ve köy muhtarı ile vatandaşlar tarafından karşılandı. Bağışlı köyü başta olmak üzere değişik köyleri ziyaret ederek köylerin ulaşım, içme suyu ve en önemlisi olan Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan termal su tesislerinde de incelemelerde bulundu.

Tesis yolunda çalışma başlatacağını ifade eden Duruk, daha güzel ve Hakkari halkına sosyal aktivite konusunda buradaki çalışmaları tez zamanda bitireceğini söyledi.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşların sevgi seli ile karşılaşan Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, çocuklarla da yakından ilgilenerek, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.

Köylerine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk'a teşekkür eden köylüler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Jandarma, Van, Hakkari, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:53 Ağrı'daki sel
18:52 Ünye'de yağış sonrası onarım ve temizlik çalışması
18:51 Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tezcan: "Afete yönelik tedbirli olun"
18:51 ANTALYA Yaşlı Almanları dolandıran çeteye operasyon
18:51 AYDIN Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı
18:51 TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR
18:51 AĞRI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER