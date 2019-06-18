Vali Yardımcısı Duruk'tan köy ziyaretleri

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, değişik köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.



İlk olarak Bağışlı köyünü ziyaret eden Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Bağışlı Köyü Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Tekcan ve köy muhtarı ile vatandaşlar tarafından karşılandı. Bağışlı köyü başta olmak üzere değişik köyleri ziyaret ederek köylerin ulaşım, içme suyu ve en önemlisi olan Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan termal su tesislerinde de incelemelerde bulundu.



Tesis yolunda çalışma başlatacağını ifade eden Duruk, daha güzel ve Hakkari halkına sosyal aktivite konusunda buradaki çalışmaları tez zamanda bitireceğini söyledi.



Ziyaret ettiği köylerde vatandaşların sevgi seli ile karşılaşan Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, çocuklarla da yakından ilgilenerek, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.



Köylerine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk'a teşekkür eden köylüler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA