Vali Yardımcısı Etil'den Başkan Ergün'e Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, makamında Manisa Vali Yardımcısı Abdullah Etil'i kabul etti. Nezaket ve hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Yardımcısı Etil, Başkan Ergün'e yeni hizmet döneminde başarılar diledi.

Ziyaretten memnuniyetini ifade eden Başkan Ergün, vatandaşların teveccühü ile yeniden göreve geldiklerini belirterek, daha önceden olduğu gibi yeni hizmet döneminde de tüm ilçelere eşit hizmete devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Bültenler